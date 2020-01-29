武漢肺炎│范瑋琪批限罩令卻自揭無常識？上海網紅突破盲腸靠三點

台灣行政院長蘇貞昌下令台灣口罩禁止出口一個月，結果范瑋琪在私人社交平台痛罵「狗官」，引發網友熱議！而本身是上海人的網紅廣告小妹，則突破盲腸，靠這三點「搖醒眾藝人」。

范范雖然迅速致歉意圖化解公關災難，但似乎無補於事，仍然喪吸約13萬嬲嬲。（Facebook@范范范瑋琪）

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范瑋琪反限罩令卻自揭無常識？點圖看上海網紅廣告小妹發文▼

有網友問：「可是中國與香港很多遊客來台灣掃口罩，新聞也有說行天宮那帶的藥妝店都被掃光了，台灣很多人是買不到喔」，廣告小妹則回應：「掃台灣製造的口罩回去可以賣好價錢。祖國此刻口罩難買，是因為一堆人趁機發大財。商人壓貨不肯賣、民眾掃貨囤貨為自保、另有民眾掃貨是為了高價轉售賺一筆。問題從來都不是台灣要不要賣口罩、全球要不要捐口罩，是部分同胞太自私 + 黨沒有強烈意願阻止哄抬物價。」

上海網紅廣告小妹有智慧亦有美貌。（Facebook@凡槿（廣告小妹））

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