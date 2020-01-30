【武漢肺炎】四川女報警稱男友疑染病通街走　警尋人後揭崩潰真相

武漢肺炎確診人數不斷上升，身邊若有人出現疑似病徵更讓人害怕。內地一名女子報警稱男友剛從武漢回來，出現發燒咳嗽症狀，並指他在街上四處遊走，聯繫不上他，故希望警方可以找到他。不過當警方找到男友後，卻發現令人反白眼的崩潰真相。

女子聲稱男友疑似感染了武漢肺炎，希望警方可以幫忙尋人。（梨視頻短片截圖）

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該名女子來自四川宜賓，她於前日（28日）報警稱男友疑似感染武漢肺炎，希望警方可以出動尋人。不過警方找到人後卻發現其男友一切正常，於是向女子問話，此時女子才承認自己說謊。

女子解釋因為與男友吵架，「我傷得他太深了」，男友更在微信上封鎖她說不會再回覆訊息，女方一時情緒衝動報警說男友疑似染有肺炎，希望可以找到他，「畢竟我跟他感情還是很深，已經要到結婚那一步，我就有點捨不得他」。

最後警方揭發女子報假案，現時女子已經被行政處罰。（梨視頻短片截圖）

最後女子承認自己的做法實在太偏激、太衝動，影響了公共治安。該名女子被公安行政處罰。不少網民狠批女子的行為，說她浪費公共資源，「這種事情也要開玩笑」，另外亦有人認為，男方真的要盡快分手，「這真的不可以」。

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