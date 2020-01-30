【武漢肺炎】康復者不知自己中招：身體無明顯不適　全程僅微燒

武漢肺炎搞到人人自危，最令人擔心的是即使中招也沒有明顯病徵，成為隱性傳播者也不知。周二（28日）廣西一名28歲來自武漢的肺炎患者康復出院，他早前到廣西旅遊時確診，屬輕症患者。 惟他由確診到出院，身體沒有明顯不適，體溫最高時只有攝氏37.5度，若不是同行友人體溫接近發燒被要求到醫院檢查，他坦言不會發現自己中招，加上自己住所不接近華南海鮮市場，不知道具體感染地點，他亦提醒市民不應存僥倖心態，「當身體出現不適，應該及早就醫」。

廣西一名28歲武漢肺炎患者康復出院，他坦言自己身體無明顯不適，全程只發微燒。（廣西新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部圖片）

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化名朱明的武漢肺炎者周二復康出院，他接受幾天隔離治療，經過兩次核酸檢測結果都是陰性，順利康復出院。朱明是長居武漢的湖北鄂州人，22日和兩名朋友到廣西旅遊，翌日疑似感染武漢肺炎入院，至24日確診，兩名朋友未受感染，但亦被安排居家隔離。

廣西一名28歲武漢肺炎患者康復出院，他坦言自己身體無明顯不適，全程只發微燒。（廣西新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部圖片）

朱明接受內地《南方都市報》訪問，他表示原計劃和兩名友人從武漢出發，到廣西數處遊玩後過境越南遊玩。22日早上他去到南寧機場後入住酒店，量體溫沒異常。23日早上他們量體量後去坐高鐵，乘車期間，酒店職員致電提醒，雖然攝氏37.3度以上才算發燒，但他們其中一人達37.2度，建議到醫院檢查。

下高鐵時他們才離開武漢兩天，武漢就突然封城，沒想到疫情如此嚴重，一行人馬上跑到醫院檢查。結果，朱明的肺部有輕度炎症，反而兩名朋友都沒事，醫生認為他是疑似個案，馬上安排隔離治療，而他的兩名朋友則獲疾控部門安排在酒店進行隔離。

朱明前後做了兩次測試，24日確診患武漢肺炎，他坦言剛開始時很恐慌，因為自己沒有任何症狀，醫護安慰稱他的症狀輕微。隔離治療期間，他表示醫院會根據情況用藥，他症狀較輕只是口服處方藥及中藥，用了一個嘗試性的抗病毒藥物，又用過愛滋病藥物。醫護有一個詳細流程表，朱明在房內只需用藥、吃飯、休息、喝水，醫生不時到病房詢問，醫護全身防護設備，如無人問問題，他不會開口說話，避免感染。同間醫院後來又來了兩名患者，但要用獨立病房，隔了一段距離。

朱明表示自己的體質很好，平日很少感冒，沒得過大病，23日到醫院檢查時，身體沒感覺到明顯不適，沒有咳嗽、流鼻涕，做CT掃瞄、血檢等一系列檢查後才確認被感染。隔離治療期間，他只是體溫有輕微升高，最高溫也沒超過37.5度，剛睡醒時有點喉嚨痛，但喝點水就沒事，沒有咳嗽，除此之外沒有不適，如發生在平日，不會覺得自己身體出問題。

疫症爆發初期，不少患者曾到訪華南海鮮市場，但朱明未曾去過，在武漢也不是住在漢口，不知道自己是如何被感染，除了平日上班外，他只記起16日時曾去考駕照，在大廳等拎證時有400、500人，等了一兩個小時，當時環境封閉空氣不流通，懷疑是在那裏中招。回想記當時情況，他指「如果我當時有戴個口罩，可能就不會感染」。由於現時痊癒者不能完全免疫，離開醫院時醫生叮囑他要注意休息，做好防護措施。

因應武漢封城，防疫部門安排了酒店讓朱明暫住，他的兩名朋友還在隔離觀察，故會等待隔離期結束再作打算。作為過來人，他呼籲市民不要到人多地方，記謹戴好口罩，身體有不適馬上求醫，「恐慌其實是沒有必要的」，要積極地配合治療才能成功抗疫。

（南方都市報）