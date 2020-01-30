【武漢肺炎】孕婦湊住兩個買唔到口罩　網上求助見證人間有愛

武漢肺炎持續蔓延，隨着口罩供應緊張，全港更陷入搶購潮。有媽媽於facebook大呻照顧小朋友外又身懷六甲，無法前往連鎖店排隊買口罩，加上處處斷貨不知何處買到，大感徬徨無助。不少街坊網民獲得知這位孕媽媽的苦況，即發揮團結精神，留言表示可免費送贈口罩，甚至幫忙湊仔，非常熱心。

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這名女網民近日於fb群組「大埔Tai Po」撰文，自稱懷孕7個月，並育有分別2歲及4歲的女兒。她大呻最近各區出現口罩搶購潮，幾乎所有店鋪都全部售罄，她因要照顧小朋友加上懷孕，根本無法出外排隊購買口罩。

孕媽媽續稱現時家中口罩幾近見底，感到非常焦急又無助，無奈之下遂向網民請教，「搵嚟搵去都搵唔到口罩，有無人知邊度有，得返幾個，想喊」。

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不少網民得悉樓主的嚴峻狀況，紛紛留言表示幫忙寄送口罩，「樓主要邊啲？我可以free少量」、「pm地址畀我啦，可以寄畀你用住先」、「樓主住邊，拎過嚟畀你」、「你要幾多呀pm我」。亦有網民好心建議樓主盡可能避免外出，減少口罩用量。

看到眾志城城幫孕媽，網民都大讚香港人有愛，稱非常感動，「香港人自救呀」、「你哋好有愛」、「好人一生平安」。

（fb群組「大埔Tai Po」）