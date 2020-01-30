【武漢肺炎】戴口罩令眼鏡矇查查？　4招教你防止鏡片起霧秘訣

編按：近期新型肺炎肆虐各地，市民外出都會戴上口罩以防萬一。對於戴眼鏡的朋友，戴口罩的同時或會造成困擾，那就是眼鏡會起霧。眼鏡起霧後，需要不時調正口罩位置，手部經常觸碰口罩表面，不衛生之餘亦更容易接觸病菌。本文為你介紹四種有效防止眼鏡起霧的小方法。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【眼鏡起霧】戴眼鏡又戴口罩好困擾？ 四招教你防止鏡片起霧」，刊於01撐場】

一、 將口罩鐵綫上面的部分向內對摺

眼鏡起霧的原因是口罩上方有空隙，在呼吸時，熱氣會透過空隙流向鏡片造成霧氣。只要將口罩鐵綫上面的部分（約1cm）向內對摺，空隙不見了，眼鏡也便不起霧了。

二、 用少許洗潔精擦拭鏡片

洗潔精可以在鏡片形成一層隔離層，不讓霧氣和鏡片直接接觸，可以防止鏡片出現霧氣。此方法同樣適用於汽車擋風玻璃或倒後鏡容易在冬天出現霧氣的問題。

洗潔精可以在鏡片形成一層隔離層，不讓霧氣和鏡片直接接觸，可以防止鏡片出現霧氣。（資料圖片）

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三、 放紙巾吸濕氣

將一張薄紙巾摺成四摺後，放進口罩裏面的鼻樑位置，不要遮住鼻孔，確保呼吸順暢。這樣能遮住口罩上緣的空隙，也能起到吸收濕氣的作用，避免鏡片接觸霧氣。

四、 一次性防霧濕紙巾或眼鏡防霧噴劑

用一次性防霧濕紙巾或使用眼鏡防霧噴劑擦拭鏡片，原理與洗潔精相似，能長時間防止眼鏡起霧問題，既方便又衛生。

戴眼鏡的朋友，如果你也有眼鏡起霧的問題，不妨試試上述四種經濟又實用的小方法。最後，筆者在此希望全城齊心，共抗今次疫情。

内容提供：蝦你先生

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