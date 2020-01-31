【武漢肺炎】一家六口5人感染　剩2歲半孩子獨留家　28護士爭照顧

武漢肺炎全國累計確診病例至今破9000宗，不少人都是因家庭群聚而感染。廣東就有一家6口的家庭，當中5人確診武漢肺炎，只剩下一個2歲半男童被迫獨留家中。不過「愛在瘟疫蔓延時」，醫院知悉這個家庭的困難後，建議可把孩子接到醫院照顧，消息一出半小時就有28名護士報名輪流照顧孩子，非常有愛。

強強在護士陪伴下與母親透過手機視像電話見面。（中新網圖片）

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據內地媒體報道，這家人住在廣州市海珠區，外公23日從武漢到廣州出現發燒症狀，爸爸也同樣出現症狀，兩人到廣東省第二人民醫院問診，隔天均被確診為武漢肺炎的患者。海珠區疾病預防控制中心對其他家人進行檢測，母親當天就被檢測出對武漢肺炎病毒呈陽性，其後兩天外婆和12歲的哥哥都相繼被確診，只剩下2歲半的強強（化名）。由於強強的檢測結果為陰性，尚未顯示被感染，所以也不便住在隔離病房內，因而無人照顧他。

醫院知道事情後，便聯絡了強強家屬，表示可以把孩子接到醫院照顧，該院向全院動員，消息一出，半個小時就有28名護士報名輪流照顧這個孩子，甚至建立了一個群組名叫「天使的愛，我們的小可愛」，安排照顧孩子事宜，也希望能夠替這家人分憂，盼這家人都能早日康復。

從報道的照片可見，強強安心地在護士陪伴下與母親透過手機視像電話見面，母親安慰強強要聽話。強強對身邊新出現的一群護士姐姐還覺得頗開心，而護士們也覺得孩子挺好照顧，「送過來的時候，都已經很晚了，想讓他早點休息，他不要，對我們說『抱抱，抱抱』」，大讚孩子很可愛。

（中新網）

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