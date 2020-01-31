武漢肺炎│痛罵范瑋琪卻放過五月天？館長被批雙重標準回應竟是…

武漢肺炎疫情持續延燒，范瑋琪日前大罵台灣行政院長蘇貞昌禁止口罩出口是「泯滅人性」，引來館長陳之漢在直播中痛批范瑋琪「罵保護台灣的人」。日前又傳出，五月天所屬的相信音樂捐出500萬人民幣給武漢防疫。對此，網友就質疑館長「怎麼不罵了？」館長則怒回…

范瑋琪罵完蘇貞昌「狗官」後被圍剿，疑情緒失控反擊網民「妳全家死光小孩都得冠狀病毒去死下地獄」（IG截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

目前台灣已有9名武漢肺炎確診個案，引發國內一陣口罩搶購潮，針對台灣口罩到底該不該外銷一事，也掀起兩面論戰。日前行政院長蘇貞昌宣布禁止口罩出口一個月，遭到范瑋琪在私人社交平台怒批是「狗官」，范瑋琪因此被網友罵翻，館長更在直播中怒罵40分鐘，稱范瑋琪此舉是在「罵保護台灣的人」。

相關圖輯：范瑋琪大小S到底衰乜？點圖看館長直播發言▼▼▼

+ 2

近日傳出五月天所屬的「相信音樂文化傳媒（北京）有限公司」，豪捐500萬人民幣給武漢市慈善總會進行防疫工作，有網友就認為五月天此舉亦是「舔共」，並質疑館長為何不罵五月天呢？館長深夜發文回應稱：「台灣應該出口口罩給大陸，跟捐款給大陸根本是兩件事情，五毛狗跟統一豬別來我這說五月天捐款你要不要罵他」，認為這兩件事完全是不一樣的，要網友別拿邏輯不通的事來問他。

館長深夜發文回應事件。（截圖）

館長曾提及，看過台灣口罩進出口的數據，每年台灣從中國大陸進口的口罩數量超過五成，因此他也想過要集資開設口罩工廠，強調「我們（台灣人）應該要自立自強」。

相關圖輯：消委會認證29款最強口罩▼▼▼

+ 25 + 24 + 23

延伸閱讀：

活性碳口罩能防傳染病毒？ 網貼衛生署官網點出差異性

一開店就賣光！好市多排隊搶口罩 人潮勝黑色購物節

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】