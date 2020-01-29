武漢肺炎│小S范瑋琪抗疫靠把口？館長一個行動網民激讚：做實事

台灣口罩之亂如火如荼上演，藝人范瑋琪、大小S、蔡培安等人的言論引起不小爭議，范瑋琪雖發聲道歉，卻仍止不住輿論。網紅館長陳之漢也對此不滿，在直播中震怒開砲，質疑在台灣進不了WHO大門被轟出來的時候，為何無人敢發聲，也拿出小S說的話反擊，更嗆范瑋琪：「這時候你們在哪裡？禮義廉恥在哪裡。」

館長陳之漢於直播中隔空向范瑋琪、大小S等藝人嗆聲。（Youtube@寶寶愛館長）

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館長28日晚間在直播中震怒，一一點名大小S、范瑋琪等人的發言，直言台灣人從以前被欺負，哪一個有出來幫忙說話的……

館長一個行動獲網民激讚！點圖看陳之漢直播發言▼▼▼

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大小S、黑人范瑋琪是偽善藝人？點圖看網民留言▼▼▼

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范瑋琪私人帳號發文27日晚間被網友發現並發在PTT討論，她的貼文內容提及近期很敏感的口罩議題：「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗、沒人格的臭流氓行為。我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？都什麼時候了！王八蛋不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！我希望我聽到的這新聞是假消息」。

事後范瑋琪透過官方社交平台致歉：「我為我在臉書上的帶有情緒性的字眼感到非常抱歉⋯無意造成社會的紛擾，只是希望我們能多一些愛與關懷！希望坦然認錯道歉，努力能成為更好的人，對不起！讓大家擔心也給大家添麻煩了。」

形象插水的范范發文每每都是嬲多過讚。（Facebook@范范范瑋琪）

范瑋琪抗疫靠把口？道歉無用網民嬲爆爆▼▼▼

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