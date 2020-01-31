武漢肺炎│網絡瘋傳假消息令全台灣恐慌？始作俑者火速被捕

武漢肺炎來勢洶洶，台灣各地嚴加戒備防疫工作，桃園平鎮一名男網友日前在社交平台PO文指「目前山仔頂已發現第一起武漢肺炎」，通報單位為平鎮地區一間診所，引起網友恐慌轉傳，由於桃園目前並無確診病例，該名被點名的診所不堪其擾由院長報警，警方也主動偵辦循線找到男網友，網友辯稱是和朋友聊天聽到有疑似案例，才會PO文提醒與診所並無恩怨，由於防疫期間發傳假消息，被依恐嚇公眾、違反傳染病防治法、妨害名譽等罪嫌送辦。

桃園市長鄭文燦、桃園市議長邱奕勝等人今天在議會向鄉親拜年，以拱手示意。（聯合新聞網授權使用／張裕珍攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

桃園市長鄭文燦日前到議會出席國民黨團新任總召集人交接典禮也分享此事，特別強調防疫期間絕不能出現混淆大家視聽的事件，一名男網友隨意PO文指稱有確診案例，警方已經抓到了，該名男網友被逮後還化假名換帳號，該名診所院長也有親自報案，提醒民眾配合政府防疫，並可下載疾管家、衛福部等官方LINE帳號，才能掌握最正確的訊息。

一則假新聞令全台灣恐慌？全因台男一句「發現第一起武漢肺炎……▼▼▼

+ 2

【相關圖輯】武漢肺炎非SARS？你一定要知道的2019新型冠狀病毒6大Q&A（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

延伸閱讀：

中小學開學防疫總動員 指揮中心公告防疫SOP

陸無隱瞞疫情 你信嗎？8醫生PO文預警 被當造謠逮捕

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】