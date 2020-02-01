武漢肺炎│台網民盤點三大最可怕野味　蝙蝠、老鼠未係最得人驚？

武漢肺炎疫情持續蔓延，目前全球確診人數已破1.1萬人，而死亡病患則有259人，而中國武漢的華南海鮮市場裡面販售的各式野味被指可能為病毒來源。有位台灣網友近期則在網上發文，表示看了中國的野味料理手法，令他頭皮發麻，因此好奇台灣是否有跟中國一樣可怕的野味，而最可怕的野味又是什麼，而貼文一出後，引起網友熱烈討論，其中不少人點出這三樣最令他們害怕。

原PO貼文一出後，引起網友熱烈討論。（PTT截圖）

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原PO在「批踢踢八卦板」發文，表示最近看了中國處理野味的手法，像是生吃小老鼠「叫三吱」和蝙蝠「赤身」，看完後令他不禁頭皮發麻，過去他曾聽說過台灣也有野味，但只知道有山羌和海豚肉，因此好奇詢問網友們「台灣最可怕的野味是什麼」、「有人聽過台灣有跟對面一樣可怕的野味嗎？」

蝙蝠、老鼠未係最得人驚？三大最可怕台灣野味竟是…（按圖▼）

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相關圖輯：網上流傳位處武漢華南海鮮市附近食肆的「大眾畜牧野味」價目表，列明各種野味價格，竹鼠、孔雀、刺猬等都有價有市▼▼▼

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