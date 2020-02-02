爸爸新年收到孝順女送「書」　巧合打麻雀輸足幾日　結局卻笑得出

新年送禮最怕遇到不吉利的物品，不過台灣有女網民於「Dcard」討論區上載相片，表示爸爸愛看小說，於是在新年期間特意與妹妹夾份送了一部電子書閱讀器給爸爸，但結果他感到大為驚恐，更指送這些禮物不吉利，最後他與親戚打麻將時更不斷輸錢，令樓主非常錯愕，「買錯東西就桌場如刑場了」。不過最樓主最後得知，原來爸爸偷偷地做了這一件事，成功「追返有突」，樓主可以睡上一覺好的之餘，網民都笑指「運氣回來了！」

樓主在新年期間特意與妹妹夾份送了一部電子書閱讀器給爸爸，但結果反被他指送不吉利，最後更與親戚打麻將時不斷輸錢。（「Dcard」討論區圖片）

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台女最近於「Dcard」討論區撰文，表示爸爸愛看小說的關係，一直用平板電腦觀看電子書，但樓主認為對老人家不太好，於是與妹妹夾錢買一部全新的電子書閱讀器，並在新年期間不諱忌的送給爸爸。

不過爸爸一收到後即面露難色，更直言：「大過年的！哪有人在送輸啦！」樓主聽後即想起爸爸馬上要與親戚打麻將，果然「好嘅唔靈醜嘅靈」，樓主稱看到爸爸的樣子越打越吃力，眉頭亦變緊，後來才得知他在幾天內的激戰內場場慘敗，一共輸掉了7000至8000台幣（約1790-2046港元），比起電子書閱讀器更貴。

樓主後來回覆指，爸爸靜悄悄買了當地的彩票，結果贏回2萬台幣（約5116港元）。（「Dcard」討論區圖片）

樓主續坦言經過這教訓亦不得不迷信起來，「原來送錯東西不行，果然人還是迷信一點好，買錯東西就桌場如刑場了」。不少網民笑稱樓主的爸爸應該心中不斷暗罵樓主，又指終於相信這傳說是真實，「下次要送你爸A片好了」、「親戚：幹得好！」、「下次送3本給對桌的親戚保證贏回來」、「快笑死了」。

樓主後來回覆指，爸爸靜悄悄買了當地的彩票，結果贏回2萬台幣（約5116港元）。網民紛紛表示劇情峰迴路轉，「嘩，運氣回來了」、「恭喜發財」、「你今晚終於可以睡一覺好的」。

（「Dcard」討論區）