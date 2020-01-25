單身狗過農曆新年必定慘？　網民俾橋寫「一個人過年不孤單攻略」

每到農曆過年就是家人團圓的日子，即使一年只見一次面的親戚都會排除萬難，就是要回家跟全家人圍爐團聚，不過不是每個人都這麼幸福，有家人等著你回家吃團圓飯，獨身的人甚至在過年期間吃東西的選擇也相當少，因為平時有營業的店家到過年期間也都在圍爐團圓，那究竟要怎麼一個人過年還不寂寞呢？

有網友就整理出了許多一個人過年要如何不孤單的攻略。（按下圖了解）↓↓↓

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首先過年需解決的最大問題就是「吃」，在過年期間基本上商家都不會開門，除非是連鎖速食店或是便利超商，但是到了初一就會有許多店家陸陸續續開始做生意，因此「除夕」才需要優先考慮。

不少網友建議「自己煮」，這樣不僅可以避免出門吃飯觸景傷情，還可以告訴自己除夕當天一定不要委屈自己，要好好吃一頓。多數人都推薦「煮火鍋」，而且要盡量買丟進火鍋裡煮就會立刻熟的食材，想吃什麼就拿什麼，完全不需顧慮會不會有人跟你搶，多數網友也建議一定要多買一點零食，因為那是過年「耍廢的能源」，而且一定要避免19:00之後才去買，否則好的食材都會被搶光。最後當然最不能錯過的就是「酒精」，可以買幾罐啤酒搭配零食，不僅可以讓自己比較好睡，還可以小小感傷一下。

除了吃，過年這麼長的時間，打發時間也變得非常重要，需要一些娛樂活動，才不會顯得自己的孤獨。多數網友認為在家看電視、看電影是基本配備，要如何挑好連續劇才是長久之計，日劇的集數太少，而韓劇又太狗血，因此美劇是很好的選擇，除了好笑以外集數又多，甚至可能分成好幾季，這樣就可以一邊吃零食，一邊追劇，讓自己一點都不孤單。

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打發漫長的年節假期，打電動也是不少邊緣人心中的首選，可以上網找一些同病相憐的朋友打網路麻將，試試手氣，或是玩單機遊戲讓虛擬世界的人物陪你過年。

另外也有網友建議可以去孤兒院幫忙，陪陪那邊的小孩，這麼做還可以為社會付出，比起在家自己一個人耍廢來得好，看見並幫助社會上需要幫助的人後，心裡也會覺得踏實一些。

不過也有不少網友羨慕可以自己一個人過年，因為想到過年要包一大堆的紅包給長輩就覺得肉痛，一個人甚至還有很多好處，例如可以免掉很多親戚的追問虐殺、年終獎金可以獨享、待在家裡不用花錢。但其實做自己開心的事才是最重要的，有時候自己一個人過年也是滿自由自在的。

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