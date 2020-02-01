【武漢肺炎】新加坡1500軍人1日包裝520萬口罩　供每戶免費取4個

武漢肺炎疫情持續，本港市面出現口罩搶購潮，而遠在加坡亦同樣有「一罩難求」的情況，當地政府至前日（30日）宣布，會在今日（2月1日）免費向全國過百萬家庭，每戶派發4個外科口罩。面對口罩需求突然大增，新加坡武裝部隊動員1500名軍人，連夜趕工包裝520萬個口罩，務求令市民安心，此舉大獲網民讚賞。

新加坡武裝部隊動員1500名軍人，連夜趕工製作520萬個免費口罩的包裝工作。（路透社）

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新加坡跨部門抗炎工作小組日前宣布，2月1日起將免費發放520萬個口罩給本地約130萬戶家庭。未來一個多星期，市民可陸續到民眾俱樂部和居民委員會領取，每戶家庭可獲取4個手術口罩。

武裝部隊則在30日下午動員1500名作戰後勤支援指揮部的軍人，到新加坡武裝部隊軍事訓練學院（SAFTI）參與口罩的包裝工作。該批軍人分3個隊伍，每批約450人，以輪班制度24小時趕工。每個隊伍一次值班8小時，預計能夠包裝20萬包口罩，一包則有4個口罩。其後武裝部隊運用33輛多用途車輛負責運送口罩至全國各處的89個發放地點，第一批口罩已於昨晚（31日）送出，相信今晚（1日）前可完成全部運送。

市民可陸續到民眾俱樂部和居民委員會領取，每戶家庭可獲取4個手術口罩。（路透社）

至於入境政策方面，新加坡政府暫時決定自2月1日晚上11時59分起，禁止所有在過去14天內曾到中國內地的旅客入境新加坡。部分人可獲豁免，包括從中國內地入境的新加坡公民、永久居民和長期執照持有者，仍然可以返回新加坡，但新加坡政府要求他們申請14天的「缺席假」。

（綜合）