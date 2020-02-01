【武漢肺炎】成都街頭放數百口罩免費自取　好心人：有多就分大家

武漢肺炎疫情仍未受控，市民紛紛搶購口罩自保，但未必人人買到，市民買罩無門，幸好還有善心人大方分享口罩！口罩難買是全中國甚至世界性問題，無數口罩被搶光，不過內地成都街上一張桌子卻引起關注，事關竟有人在桌上放了大堆口罩寫明「免費口罩自取一個」，不少途經市民都很自律僅取一個，原來這名善長是當地武術協會的會長，他坦言自己「有多就分給大家」，口罩都快派光了。

成都有人在門口放上數百個口罩分派，市民上前領取。（紅星新聞影片截圖）

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疫情嚴重搞得人心惶惶，不少人都在「囤口罩」，深怕情況會持續到4、5月，有港人呼籲持大量口罩的人不應再搶購，宜分享給身邊人共同抗疫，除了香港，內地都有人身體力行。成都崇州武術運動協會門口，近日放了一張無人看守的桌子，上面放了上百個口罩，引起了不少人關注，上面寫着「免費口罩自取一個」。

還好這不是騙案，許多路人守規矩只去拿一個自用，內地傳媒找桌子主人，原來是崇州武術運動會會長黎光晉，他將自己買到的數百個口罩分發給有需要的市民，最初是上街分發，後來官方呼籲民眾不要聚集，他才改為讓路人自取。

派口罩者其實是崇州武術運動會會長黎光晉，他口罩有多才分發給市民，但目前幾乎派光。（紅星新聞影片截圖）

過年前黎光晉買了一批口罩，原意是供自己及親友使用，後來得悉全國口罩供應緊張，他主動到街上分發給沒口罩的市民。然而內地進入全國抗疫狀態，籲市民減少出外聚集，他就改為在門口放口罩，每天早上下午各一個小時放置口罩，讓有需要的路人自取，「我有多的就分給大家，做好自身防護，也是為共同抗擊疫情出一份力」，他買到的口罩差不多派光了。

（紅星新聞）