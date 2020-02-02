【武漢肺炎】全國口罩荒　韓媒：中國商人帶現金堵工廠門口等出貨

內地新型冠狀病毒疫情持續，口罩成為市民必備的防疫用品。韓媒《朝鮮日報》周六（1日）引述消息報道，最近有大批中國商人帶着現金到韓國口罩工廠購貨，卻因開出難以負擔的訂貨數量而被拒。其中有人更把車輛停在廠房門口，寸步不離緊盯有否新貨，令部分工廠營運時也要鎖上大門。報道稱，單計上月24至27日這4天，韓國口罩銷售量已大增28至34倍。

尖沙咀的某大藥房，以$180/5個高價售賣韓國KF94口罩。（林通賢攝）

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《朝鮮日報》報道，近日中國人對韓國高質量口罩的需求大增，「正把（韓國）國內生產的口罩一掃而空，再通過內地企業或社交平台轉售，收取額外的金錢」。有韓國口罩工廠相關人士透露，最近有很多中國商人攜現金到工廠訂貨，但他們經常要求無法負擔的數量，令工廠非常為難；文中甚至指有中國人曾帶着10億韓圜（約650萬港元）現金到工廠打算入貨。

韓國街頭出現不少搶購口罩的場面：↓↓↓

報道引述不同工廠的消息，指有公司每天都收到300多個來自中國的訂貨電話，惟數量早已超出公司負荷。雖然廠房日產量為20萬個，卻曾遇到中國商人提出：「會給你額外的錢，給我一億個KF94等級的口罩。」部分人為了拿到最新貨品，更將車輛停在工廠門口等待，食宿也在門前解決，因此有公司在營業時間也需鎖門。

另一消息指出，有中國商人會開出較平常高5倍的價格，以購入400萬個口罩，部分韓國企業因此不惜「違反現有的供應合約，先向中方供貨」。

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面對國內口罩被搶購，一名在首爾鐘路區批發醫療用品的商人受訪時表示，當地工廠生產口罩後直接運往中國，該店醫療用口罩早已售罄，現庫存只有2800個普通口罩，「半個小時就能賣完」。藥店職員也坦言感到很憂慮，認為韓國一旦開學，兒童用口罩需求將會大增，但無奈現時完全找不到貨源。

（朝鮮日報）