武漢肺炎｜傳雙黃連可抑制病毒口服液即掃清　月餅、獸藥也不放過

官媒《人民日報》和《新華社》早前引述中國科學院上海藥物所及武漢病毒所聯合的研究結果，稱中成藥雙黃連口服液或有助抑制新型冠狀病毒，消息一出大批人地民眾連夜排隊買藥，連網購平台的有關商品亦被搶至下架。有心水清網民發現，除了雙黃連口服液被人「盲搶」外，連動物用的藥物黃連素、甚至是風馬牛不相及的雙黃蓮蓉月餅也有人搶，只能無奈表示：「醒醒啊，這雙黃連真是那個雙黃連嗎？」

「中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」消息一出，大批內地網民排隊及於網上搶購雙黃連口服液。（網絡圖片）

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自「中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」的消息於周五（31日）深夜傳出後，大批內地網民即時瘋傳，並紛紛冒寒到社區的不同藥房等候一早購買雙黃連口服液，網購平台的成藥商品亦隨即被搶購一空急需下架。成功搶到口服液的民眾開始於微博分享「戰績」，有人上載數十盒口服液「炫富」，亦有人一同「舉口服液同飲」，畫面猶如舉杯慶祝。

而搶購不到口服液的民眾除了在微博分享被「取消訂單」或討論補貨購買攻略外，亦轉移搶購其他「雙黃連」產品。有人更「不理三七二十一」，只要見到「雙黃連」的關鍵字便盲搶，連含有雙黃連成分的牙膏、動物用的藥物「黃蓮素」，甚至是毫無關聯的「雙黃蓮蓉月餅」也遭搶購至下架。

搶購不到口服液的民眾轉移搶購其他「雙黃連」產品，連毫無關聯的「雙黃蓮蓉月餅」也遭搶購至下架。（微博圖片）

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雖然上海藥物所的專家已就消息回應，指目前尚未開展較為詳細的研究，「科學的事情我們不想說得太過」。亦有內地醫生質疑，暫未有證據證明雙黃連口服液對新型冠狀病毒的療效，認為在沒有人體試驗的情況下，即下結論指該藥「可抑制病毒」屬太過草率；不過內地民眾似乎未有理會。

「盲搶雙黃連」成為網民的熱議話題，有網民諷刺稱雙黃連能鑑定智商。（微博圖片）

「盲搶雙黃連」成為網民的熱議話題，有人諷刺稱「雙黃連真是好藥，不但能治百病，還能鑑定智商」、「雙黃蓮蓉月餅也脫銷了？這個雙黃連是同一個嗎？」、「別的不擔心，就怕明天藥店一大堆人，一個星期的隔離都白費了」。

亦有網民認為官方有責任更謹慎發布消息，「我並不想對官方進行抱怨，只是想說能不能在發布的同時，盡量做到通俗易懂，簡單明了，謹言慎行」、「麻煩你們把藥留給患者，在家待着比什麼都強，而且藥店人口還密集，注意保護自己」。

（綜合）