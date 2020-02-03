【武漢肺炎】村民出動航拍機隔空喊話　無戴口罩婆婆聽話返屋企

武漢肺炎疫情持續肆虐，為防新型冠狀病毒在社區爆發，內地多處開始出動航拍機，一旦發現有人沒戴口罩出門，或是在街上開檯打麻雀的民眾，都隨即用喇叭提醒他們盡快回家，不要聚集。影片一出，不少網民大讚有創意，認為可有效防疫。

內蒙古自治區有村民最近就利用航拍機防疫，提醒沒有戴口罩出門的村民。（梨視頻截圖）

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雖然戴口罩是基本防疫知識，但至今仍有部分長輩怕麻煩而拒戴。內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗一名男子，有見自己村莊內的長者不愛戴口罩出門，私下怎樣勸也不聽，遂想出利用航拍機「隔空喊話」，在村內街頭四處拍攝，查看有否村民未戴口罩。

航拍機拍攝到一名婆婆有點愕然地看着鏡頭，喇叭隨即傳出聲音：「老奶奶別看了，這是咱們村的無人機，妳不戴口罩就不要出去，不要亂跑。」航拍機一直尾隨婆婆，又着她盡快回家和注意衛生，「咱們村這麼多人都說妳說不過，非得派無人機過來」，婆婆聽後則急急腳回家，不時也回頭看一看鏡頭。

有人聚集打牌，結果也被航拍機發現並勸他們離開。（澎湃新聞短片截圖）

自發想到用航拍機提醒全村人衛生知識的「小雲飛」受訪時表示，今次行動至少維持了一個星期，「因為我們那個村住的院子大，然後有的老人不怎愛聽話……然後我們就利用無人機對他（們）隔空喊話，非常新鮮的一個宣傳方法吧，可能也會嚇一跳」。他稱現時村內情況有改善，不少人已知道出門要戴口罩，並且提高衞生意識。

不只是偏遠村莊，「航拍防疫」至今已被不同省市採用，大城市開始有公安和交通警配合航拍機出動，例如江蘇省無錫、四川省成都、河北省張家口等，一旦發現有人不戴口罩或是聚集就會被勸喻戴回口罩或是離開。

（綜合）

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