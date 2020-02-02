武漢肺炎｜網民從日本購3000口罩給予有需要人士　籲憑着愛有出路

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延，本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。不少人唯有寄望海外代購和在外國旅行時買口罩回來，有網民在facebook表示在日本帶了3000口罩回香港，希望全數送出給急須「口罩續命」真正需要幫助的人，亦徵集義工幫忙跟車派口罩，樓主行動獲不少網民大讚，i祝福「好人一生平安」。

網民Emily在fb發文，表示她和家人免費送出3000口罩。（網上圖片）

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網民Emily在fb發文，表示她和家人免費送出3000個口罩，她批評政府無恥，炒賣和囤積口罩可恨，希望香港人可以冷靜，不要恐慌，也不要自私囤積口罩，「憑着愛一定會有出路」。

Emily請網民幫手分享出去，她說會向非緊急者派3個口罩，危急者派10個，「3000個口罩派完後，會第一時間通知大家」，並在今日（2日）下午5時，開車到香港、九龍、新界3個地點派發。她亦徵集義工幫忙跟車派口罩，並呼籲「任何香港人都可行出這一步，自己香港自己救，向3個真正有需要的人各派3個口罩，希望望可以幾何級數地將愛傳出去。

Emily之後又在自己的facebook上補充，說急需口罩的聯絡過她之後會於今日下午5時至7時收到facebook訊息，通知是否有口罩可以送給你，同時告訴他取口罩的位置。Emily預計，會在今晚8時至10時港九新界分別3個地方派口罩。

大批網民將帖子紛紛分享出去，並感謝樓主的善心「好人好事會有福報的」，不少人表示家有老人或孕婦需要口罩，亦有很多網民沒有加入爭奪，希望資源可以被善用，「感謝，請留俾真正有需要嘅人！」、「有存貨嘅人，唔好貪心攞」、「行得走得嘅！明天去買！」

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