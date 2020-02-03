【武漢肺炎】寒假延長雙職家長冇工人點算？台政府離地建議惹熱論

因應武漢肺炎疫情，台灣教育部宣布高中以下開學時間將延至2月25日，以避免學生間發生集體感染的風險，並提出家長可請「防疫照顧假」，但家長則認為，假並不是很好請，若改送安親班（兒童課後照顧服務班）會更慘，只能麻煩祖父母幫忙了。目前育有2名小孩的作家宅女小紅在臉書上則表示，「聽說學校延後開學，父母都在上班的也只能去安親班吧，那跟去學校好像差不多啊」，因此讓她相當好奇，「有人會請防疫照顧假嗎」。

蔡英文接見歐洲在台商務協會理事長尹容，呼籲聯合國相關機構，正視台灣全體民眾的健康權益。（台灣總統府提供）

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文章一出，不少家長也紛紛表示意見。有網友認為，「私人企業老闆可能沒這麼的大方讓員工請這種假」、「真的大家請防疫照顧假，公司老闆不會白眼嗎？」、「哪有那麼好請」。

而有人指出，「去安親班會更慘，因為全部是密閉空間」、「學校是開放空間，補習班幾乎都不是啊」、「安親班全部都是密閉空間，活動範圍小，感染力強大」，也有人建議，「除非真的完全沒有人可以顧也無法請假，否則完全不建議送到安親班」。

不過其他網友則說，「還好有娘家父母當神支援的」、「只好打電話給阿公阿嬤了」、「全台灣的阿公阿嬤電話一直狂響」，而網友也安慰的說，「雖然寒假變長，但暑假變短啊！大家眼光要放長一點」。

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