武漢肺炎│數據分析台灣網民六大恐懼指數　身邊人狂咳未係最可怕

武漢肺炎疫情持續擴散，台灣確診人數攀升至9人，並出現首宗的當地本土病例，持續蔓延的疫情造成全台人心惶惶。30日適逢春節結束後第一天開工，許多人帶著擔憂的心情被迫走出家門面對人群，其中不乏過年期間曾赴大陸的同事，來不及買到口罩的人更是為此憂心不已。以下，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，武漢肺炎疫情擴散至今，引起的群眾恐慌情緒，讓大家最擔心的事情是什麼？

KEYPO大數據關鍵引擎／分析區間：2020/01/01-2020/01/30（DailyView網路溫度計授權使用）

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范瑋琪「狗官」失言助攻 網友最擔心買不到口罩

武漢肺炎疫情持續擴散，出門在外想要自保，口罩幾乎是最有效的手段。透過調查可以發現，陸續有不少民眾上傳自家附近超商口罩被搶購一通的照片，引起口罩供應是否有餘的恐慌。台灣行政院長蘇貞昌24日下令口罩禁出口，遭到不少藝人批評，其中范瑋琪更在社交平台上大罵是「低俗、沒人格的行為」引起爭議，雖然事後隨即為自己的失言道歉，但在口罩出口與否意外成為政治角力戰場之下，也掀起網友對於買不到口罩的恐慌情緒。

范瑋琪道歉後受到網民更激烈的抨擊，旋即留言反擊：「去死去下地獄」（IG@fanfan）

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范瑋琪被網民圍剿後疑似情緒崩潰發文謂：「恨吧我全家暴斃你最開心。」（IG@fanfan）

范瑋琪咒罵「你全家死光小孩得冠狀病毒」後發全黑照，激起網民更大反應！（按圖▼▼▼）

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