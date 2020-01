武漢肺炎│范瑋琪英文討拍文錯漏百出　3個低級錯誤擲爛哈佛招牌

范瑋琪(范范)因失言捲入口罩風暴,連日來頻遭網友圍剿,30日深夜突PO出家族對話紀錄感謝家人的支持,又被嗆是討拍、模糊焦點,並被台灣基隆市議員張之豪揪出發文中的英文文法錯誤百出,坦言:「沒有知識霸凌的問題,這是常識。」

范瑋琪搬出父母對話求安慰,卻意外自曝其短。(截圖)

針對范范發文的「I’ll never forget the words you always constantly reminding me through out all these years:言多必失」整段文字,張之豪明確點出3種錯誤(點圖瀏覽)↓↓↓

過去范瑋琪頂著哈佛高學歷光環發展事業,然而因頻被懷疑其真偽,去年她發文坦言自己就讀的是哈佛社區大學進修推廣學院,澄清從未偽造學歷,不料又被網友翻出過去在節目上的受訪片段,當被盛讚上哈佛很難,她也只是附和回應對阿,明顯沒有講清楚說明白,讓她被扣上學歷造假的帽子。如今英文文法錯誤百出,有網友酸說:「出國深造過的『高材生』結果寫出這種東西,她是在哈佛?」

另外,對於她的發文其中一段「 I’m so grateful to have a family like you and mommy and David, my brother,Thank you thank you for always being there to support me regardless of what kind of crazy world this is !」,大意是說不管外面的世界有多瘋狂,她都很感謝家人在背後支持,被網友點出她暗指世界瘋狂,回應:「我想瘋狂和不可思議的應該是您的言語、您的想法,而不是這個世界,別忘了那些霸凌您的人所用的話語,就是您用來霸凌台灣認真做事的公務人員的 ! 真切希望您可以發揮同理心來思考為何今天會遭受到這麼大的反彈。」

