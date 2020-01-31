武漢肺炎│范瑋琪英文討拍文錯漏百出　3個低級錯誤擲爛哈佛招牌

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范瑋琪（范范）因失言捲入口罩風暴，連日來頻遭網友圍剿，30日深夜突PO出家族對話紀錄感謝家人的支持，又被嗆是討拍、模糊焦點，並被台灣基隆市議員張之豪揪出發文中的英文文法錯誤百出，坦言：「沒有知識霸凌的問題，這是常識。」

范瑋琪搬出父母對話求安慰，卻意外自曝其短。（截圖）

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針對范范發文的「I’ll never forget the words you always constantly reminding me through out all these years：言多必失」整段文字，張之豪明確點出3種錯誤（點圖瀏覽）↓↓↓

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過去范瑋琪頂著哈佛高學歷光環發展事業，然而因頻被懷疑其真偽，去年她發文坦言自己就讀的是哈佛社區大學進修推廣學院，澄清從未偽造學歷，不料又被網友翻出過去在節目上的受訪片段，當被盛讚上哈佛很難，她也只是附和回應對阿，明顯沒有講清楚說明白，讓她被扣上學歷造假的帽子。如今英文文法錯誤百出，有網友酸說：「出國深造過的『高材生』結果寫出這種東西，她是在哈佛？」

另外，對於她的發文其中一段「 I’m so grateful to have a family like you and mommy and David, my brother,Thank you thank you for always being there to support me regardless of what kind of crazy world this is !」，大意是說不管外面的世界有多瘋狂，她都很感謝家人在背後支持，被網友點出她暗指世界瘋狂，回應：「我想瘋狂和不可思議的應該是您的言語、您的想法，而不是這個世界，別忘了那些霸凌您的人所用的話語，就是您用來霸凌台灣認真做事的公務人員的 ! 真切希望您可以發揮同理心來思考為何今天會遭受到這麼大的反彈。」

至少打對一個「me」！點圖看網民爆笑留言▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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