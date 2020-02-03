【武漢肺炎】衞生防護中心：深圳通報有患者曾住美麗都萊頓賓館

衞生署衞生防護中心今晚（3日）公布，截至晚上8時沒有錄得新增的新型冠狀病毒感染確診個案，不過今日獲通報一宗深圳確診個案，當中的女患者曾於1月27日至2月1日入住尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈萊頓賓館。中心呼籲，曾在上述期間到訪該賓館的人士，致電中心熱線2125 1122。

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衞生防護中心指，今日獲通報一宗深圳確診個案，女患者曾於1月27日至2月1日入住尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈萊頓賓館。（資料圖片）

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衞生防護中心今晚公布，截至晚上8時沒有錄得新增的新型冠狀病毒感染確診個案，至今香港確診個案維持共15宗。中心強烈呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。

中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，並密切監察和跟進相關的內地及海外確診感染個案。中心指，今日獲通報一宗深圳確診個案，該名女病人曾於1月27日至2月1日入住尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈萊頓賓館，提醒曾在上述期間到訪該賓館的人士，請致電中心熱線2125 1122，每日上午8時至晚上9時會接聽市民查詢。中心又指，截至今日下午4時，熱線共接獲2,929個查詢。

萊頓賓館門外貼有「請不要敲門」告示

《香港01》記者於2月3日深夜11時半，抵達尖沙咀美麗都大廈萊頓賓館，惟發現該賓館並無營業，門外則有一個裝有食環署封鎖線膠帶的桶。記者嘗試拍門及按門鐘，但並無人應門，門外貼有「請不要敲門」及「NO ROOM」等字樣。據大廈保安稱，3日晚上8時左右，有衛生署人員到上址進行消毒，及指賓館14天內不得營業。

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