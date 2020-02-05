尤加利樹種植場遭擅自砍伐　樹熊活活餓死　「猶如大屠殺」

澳洲維多利亞省（Victoria）南部波特蘭城（Portland）63歲女子奧克利（Helen Oakley），在一個藍桉尤加利樹（Eucalyptus blue）種植場發現數十隻受傷或死去的樹熊，但該處並未遭到近日的山火波及，奧克利指是因為有人擅自砍伐樹木，導致樹熊失去居所及食糧致死。

奧克利說，從上月29日開始，她一共發現至少10隻樹熊屍體，有些已經腐爛，相信死去多日，另有約80隻樹熊被困在種植場，爬上枝葉稀疏的尤加利樹上棲息；從她拍下的照片所見，這些樹熊顯得相當無助。

奧克利稱部份樹熊可能是被活活餓死，或被倒下的樹木壓死，甚至是遭推土機殺死，她在片段中哭訴：「這些死去的樹熊躺在地上，除了樹熊媽媽，還有牠們的小寶寶，澳洲應對此感到羞愧！」

+ 6 + 5 + 4

奧克利其後通知當局，獲告知事件與擅自在種植場中砍伐樹木有關，至今已有25隻重傷的樹熊遭人道毀滅，當局強調會全力追查涉案者。

代表波特蘭城的國會議員梅迪克（Andy Meddick）形容事件極度可惡，促請維多利亞省當局介入調查，以及貫徹執行於前年1月通過的法例，要求企業訂立保護樹熊的管理計劃，並通報樹熊異常及死亡個案；澳洲林業產品協會（AFPA）主席漢普頓（Ross Hampton）亦予以譴責，形容猶如「樹熊大屠殺」。有動保組織估計，因大規模砍伐樹木而死的樹熊可能高達500隻。