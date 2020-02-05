武漢肺炎｜家居抗疫要避免隔氣無水　裝修佬教你如何清洗水喉隔氣

文：裝修佬 隔氣是甚麼？每間屋都有多個去水位，通常也是連接大廈的糞渠，若兩者之間沒有隔阻，糞渠的臭味和細菌便可透過去水口傳入你的家中。因此家中所有去水口都應該有「隔氣」裝置，而隔氣的保養也非常重要，香港曾有住宅因為隔氣裝置乾枯引致病毒速速蔓延整座大廈！所以小編今日就為大家介紹隔氣及需要注意的地方。

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隔氣其實是去水管內的一個彎位，養在其中50-70mm深的儲水可以把糞渠和室內的空氣隔開，也能避免喉管內的昆蟲和老鼠潛入屋內。

隔氣種類：U型、P型及樽型

隔氣常見種類有樽型、U型和P型。你在家中見到的例如廁所、廚房洗手盆、洗衣機通常是樽型，因為它佔用的空間比較小，結構比較複雜，排水也較不暢順和容易積油污垃圾引致淤塞而自生臭味。

U型和P型隔氣因為佔用空間大，通常也安裝於地台、地下或外牆，廁所、浴室地台去水位常用。U型和P型隔氣還常附有防啜力裝置，作用是防止高層污水在向下沖時所造成的真空將存在隔氣內的水啜走。

隔氣是甚麼？每間屋都有多個去水位，通常也是連接大廈的糞渠，若兩者之間沒有隔阻，糞渠的臭味和細菌便可透過去水口傳入你的家中。（網上圖片）

隔氣常見問題

隔氣會出現乾枯、滲漏、淤塞問題，水封失效時，有機會讓糞渠臭味回流，病毒便可經喉管傳到室內。因此定期檢查隔氣彎管內是否存有儲水非常重要。市民可以用簡單方法自行檢查，只要將一支棒由排水口伸至該隔氣，看看棒子沒有沾濕就知道隔氣是否乾枯。

其實一般常用去水口，如廁所、浴室地台去水位、洗手盤不需每星期也倒水進去，因為經常有新鮮水流過。但遇到不常用的去水位及去水位或隔氣造得比較淺的位置，屋宇署建議每星期用約半公升（約兩杯）清水倒進每個地台去水口，讓隔氣保持一定儲水量。

在疫症爆發其間，可每星期將一茶羹1：99漂白水注入去水位內，能加強消毒效果，多一層保護。另外裝修學院水喉科專家顧問Ben師傅指出，如果家裡有不曾使用的去水位，可考慮暫時用膠紙直接封閉渠口，避免病毒隨喉管經空氣進入屋內。

隔氣有分成不同種類，包括U型、P型及樽型。（網上圖片）

隔氣清潔方法

樽型隔氣容易有淤塞問題，引致去水慢或自生臭味。隔氣其實可以自行清潔，只要捉緊樽頸，擰開下半部的底盒，便可清理底盒沉積的垃圾，再把底盒裝回去就能重新使用，實際操作可參考Ben師傅的保養隔氣影片。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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