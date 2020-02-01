【生活百科】水龍頭漏水唔識整？　裝修佬教用呢款膠布幫到手

文：裝修佬 大家應該都有聽過市面上有種叫「士黏膠布」既工具，雖然外表似膠紙，但其實「士黏膠布」又完全沒有黏力，究竟它主要用途是什麼呢？

↓↓↓ 裝修佬介紹士黏膠布用法，點撃圖輯逐格睇！ ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

會在家中見到「士黏膠布」應該就是洗衣機或浴室水龍頭。「士黏膠布」的使用方法都十分容易，我們先用洗衣機水龍頭作為例子。首先關掉水掣再將它慢慢扭出來，扭出水龍頭後就會見到大量的「士黏膠布」。

首先要先移除舊有的「士黏膠布」，儘量撕走全部膠布，當去到某位置而開始撕不走膠布時，就可使用鋸片協助移除舊有膠布，來回鋸幾次就可以輕鬆移除了。

當撕走所有「士黏膠布」後，就需要重新卷過膠布。但要注意某些質量或質素不太好的水龍頭的「牙位」就會帶點「披口」，如果太大力扭水龍頭就會很容易弄傷自己。

洗衣機水龍頭的接駁位有輕微滲水，可以更換新的士黏膠布便可解決問題。（裝修佬短片截圖）

正常情況下，使用膠紙時可以直接撕起，但使用「士黏膠布」時就要將膠紙上下掉轉，則是用順時針地卷膠布，大概卷20-30圈左右，但當然要視乎是哪種配件而定。

最後記得不能直接將水龍頭扭回原處，需用手將已卷好的「士黏膠布」再扭實一點，最理想結果是見到水龍頭有點漲起的感覺，最後就可將水龍頭扭回原處。

「士黏膠布」就可發揮到作用，將空罅填滿就不會漏水了。如果大家見到洗衣機水龍頭的接駁位有輕微滲水的問題，可以嘗試用這個方法解決。

↓↓↓ 同場加映：裝修佬教你用石屎鑽咀！↓↓↓

↓↓↓ 同場加映：裝修佬教你用鋒鋼鑽咀！↓↓↓

↓↓↓ 一睇就識：裝修佬教你鑽穿不鏽鋼 ↓↓↓

+ 2

作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

作者facebook專頁：https://www.facebook.com/hkdecoman/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

《01熱話》設有「生活百科」欄目助大家解決日常生活疑難，如讀者在家居裝修、電器保養使用各方面有疑問，歡迎私訊到「01熱話」facebook專頁或電郵至：hotpicks@hk01.com，如有需要，將會邀請專家解答。