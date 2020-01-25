【生活百科】鑽石屎牆用邊款鑽咀？　裝修佬介紹兩款石屎鑽咀特點

文：裝修佬 石屎鑽咀就聽得多，但有什麼種類和特徵呢？

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於石屎上鑽洞並不是透過切割原理，而是透過打鐅或撞擊去鑽洞。因此石屎鑽咀的頭部位置一般都會有兩至四個刀位，去鑿鬆或鐅碎石屎。

它的坑槽設計並不鋒利，用意是將鐅碎了的石屎抽出來，市面上主要有兩種石屎鑽咀。首先是光身的石屎鑽咀，它是以夾頭的形式安裝到衝擊鑽上使用；而四坑鑽咀就是以兩粒彈珠扣緊於油壓鑽上。

無論是那款都好，都分別有不同長度及直徑可供選擇，下集再示範如何使用石屎鑽咀吧。

為配合不同需要，石屎鑽咀有多種長度及直徑可供選擇。（裝修佬短片截圖）

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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