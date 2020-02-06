【武漢肺炎】響應在家隔離難入錶　車主留字條求情：警察不要抄牌

長期佔用車位而不「入錶」，硬食「牛肉乾」也是無可厚非。有網民近日分享相片，可見有車主將七人車停於咪錶位，疑似未有按時繳付泊車費，不過就在擋風玻璃上留下字條，指自己響應政府建議在家隔離抗疫，期望警察可網開一面「不要抄牌」，帖文一出即引起熱議。

有車主將七人車停於錶位，在擋風玻璃上留下字條，指自己響應政府建議在家隔離抗疫，期望不會被抄牌。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」圖片）

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網民昨日（4日）分享至fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」分享圖片，指一輛掛有中港車牌的白色七人車停泊於一個時租車位，不過似乎未有按時「入錶」，「由年廿八泊到今日」。

相中可見，七人車的右邊擋風玻璃的水撥，夾着一張以膠袋包住、疑為車主留下的字條，稱為了響應政府建議留家隔離防疫，自己會每日「按最高停車錶費再交回」，希望執法人員能手下留情，「請警察先生們不要抄牌了」。不過字條旁邊卻諷刺地放着一張已濕透的「牛肉乾」，惟未知該告票是否於車主留字條前放下。

相片引來網民熱議，有人笑指車主「字典裏睇嚟無停車場一詞」、「世界奇人何期多」、「即係叫人日日過嚟抄牌」、「唔抄啦咁，直接拖走」。亦有人諷刺稱「抵啦，泊咗5日先係320」，不過樓主今晨再更新，指七人車車頭已再多一張「牛肉乾」。

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