【武漢肺炎】上海繳獲逾3萬假口罩拘25人　網民：讓他們自己戴

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，上海警方周三（5日）表示，自上月27日至今一共偵破9宗製作及銷售假劣防疫物資案件，拘捕25名疑犯，繳獲逾3萬個質量極差的假口罩，以及約13噸「84消毒液」。

警方表示，周一（3日）在一日之內連續偵破3宗銷售不符合標準的醫用器材案件，涉案金額25萬元人民幣（約27.7萬港元）。警方當日中午先是接獲市民舉報，在奉賢某小區內拘捕一名陸姓疑犯，查獲逾2600個「三無」（一般指是無生產日期、無生產許可證及無生產廠名稱）口罩，涉及款項1.5萬元人民幣（約1.7萬港元）。

經初步調查，警方發現陸姓疑犯在疫情爆發後，透過社交網絡以每個1.1元人民幣（約1.2港元）的價錢買下1萬個「三無」口罩，然後以每個1.5元人民幣（約1.7港元）轉售。

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訛稱是醫用防護口罩

同日下午，警方根據區市場監管部門提供的線索，在松江的兩間民居內先後拘捕2名分別姓金及姓劉的疑犯，繳獲逾8000個假口罩，涉案金額16萬元人民幣（約17.7萬港元）。警方指出，二人先以每個0.1元人民幣（約0.11港元）買下該批假口罩，然後訛稱是醫用防護口罩，再以每個2元人民幣（約2.2港元）賣出。

及至晚上，警方又在多個地方拘捕7名涉嫌賣假口罩的疑犯，查獲冒牌口罩逾1600個，涉款7.5萬元人民幣（約8.3萬港元），同時發現疑犯透過社交軟件以每個0.2元人民幣（約0.22港元）購入了5萬個冒牌口罩，再以每個1.5元人民幣賣出。網民一片罵聲，怒斥賣假口罩者「心都是黑的」、「讓他們自己戴著這種口罩吧」、「發國難財」。

涉案者均被控銷售不符合標準醫用器材罪，遭依法刑事拘留，案件將作進一步調查；警方呼籲市民務必透過正規渠道購買防疫用品，同時強調對影響疫情防控工作、危害市民生命健康安全的違法犯罪「零容忍」。

🔻全球各地民眾搶口罩的情況🔻

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