【武漢肺炎】黑心夫婦發災難財　戴住正貨賣「薄過紙」劣質口罩　

武漢肺炎持續擴散下「一罩難求」， 不求你拿出身家來幫人，也總不要藉機發 災難財吧！江西南昌有黑心夫婦街頭賣口罩，惟口罩非常劣質，薄得如餐紙一樣，他們自己卻用厚身靚貨，令到場調查民警忍不住質問他們為何不用自家口罩，令售賣者也無言以對！

南昌五金店東見有利可圖，在店前賣劣質口罩，以大聲公招攬路過市民。（看看新聞片段截圖）

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涉事的夫婦是南昌一家五金店的東主，他們近日見口罩熱賣，即在店前開臨時檔，以大聲公高呼「口罩到貨，趕快來買」，以20元人民幣（約22港元）出售一包3個口罩， 吸引不少路人幫襯。

他們聲稱所售的是正規口罩，售價絕不便宜，不過警方和市場監管部到場檢查，卻發現他們的口罩薄如餐巾， 拿起來看即有透視效果，十分劣質。

當局根據口罩紙箱的資料核查，發現所列廠家根本沒有生產同類口罩，調查期間民警更發現夫婦兩人所戴口罩，與他們售賣的並不相同，忍不住怒問：「你怎麼不帶這種口罩！」令男東主也無言以對。

攝氏夫婦目前因涉嫌銷售不符合國家標準的醫用器材，被當局扣查，當局同時提醒民眾購買口罩一定要注意口罩的渠道和來源，最好到正規店舖購買正規廠家生產的口罩，不要貪便宜亂買，因為那些口罩可能根本達不到防護的效果。

（01製圖）

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