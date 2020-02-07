武漢肺炎 |褔建副鎮長受訪時隨地吐痰求重錄　央視記者：這是直播

武漢肺炎疫情肆虐，奪走全國數百條性命，除了口罩不離身，市民大眾亦提高衛生意識。不過日前福建晉江英林鎮副鎮長顏國升接受中央電視台訪問時，突然「痰上頸」，竟在全國直播鏡頭前拉下口罩隨地吐痰，更要求記者「從頭開始訪問」，記者在鏡頭前表示是實時直播，他只好尷尬繼續受訪，缺德行為引來網民批評。

原本戴着口罩的顏國升突然「痰上頸」，轉身離開鏡頭。（影片截圖）

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一段央視新聞直播影片在網上流傳，片中褔建晉江英林鎮副鎮長顏國升正接受記者訪問，原本戴着口罩的他突然「痰上頸」，轉身離開鏡頭。記者即「執生」繼續講述疫情，但此時鏡頭竟拍到後方的顏國升拉開口罩，向地上吐痰。顏國升返回鏡頭前，提出「從頭開始訪問」，但記者卻表示由於是實時直播，無法重新開始，他只好無奈繼續接受訪問。

網民看完影片都批評顏國升的行為非常缺德，又指疫情當前，衞生意識還是未能學好，「怎麼還不會為國人着想，這病情怎麼能改善？」。

福建省晉江市英林鎮早前通報，一名確診男子隱瞞自己從武漢返鄉一事，謊稱由菲律賓回來，未按規定進行家居隔離，還參加筵席，到處去敬酒，結果將病毒傳給在場300桌賓客，其後又出席親戚喜宴，造成至少4,000人需要被隔離觀察。男子因而被形容為「晉江毒王」、「超級毒王」。

（綜合）