【武漢肺炎】網傳另類防疫法　安全套撳𨋢掣、透明文件夾完美包頭

武漢肺炎疫情擴散令人衛生意識提高，網上更有不少創意大爆發網民，想出別出心裁或匪夷所思的自保大法，有人圖解安全套撳𨋢掣，又有人拿噴嘴放入烈酒中當火酒消毒用；街頭一樣精彩，網傳有人自製全包式頭套拉喉過濾罩內空氣，還有聰明人以透明文件夾完美包頭，單靠睇都覺安全。

【另類防疫法】網傳有人自製全臉式面罩，插喉入樽疑消毒空氣。（FB專頁「黑材料_2_0」圖片）

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為了有效減低雙手沾菌的機會，網上流傳不少按𨋢掣小工具，近日網傳有人將手指放入安全套內再按𨋢掣，雖然不用接觸危險位，但被笑「成本好高」，戲稱或為近日安全套傳被搶光的原因，有人反建議倒不如改用乳膠手套，剪開5隻手指位分5次使用更實際。

街頭的自保創意亦不容小覷，網傳有男子自製全臉式透明面罩，五官也看不清楚，但在罩前加入膠喉接駁火酒，疑似用來消毒空氣；亦有人拍到港鐵內有乘客以透明文件夾包頭，完美避過任何飛沫而且所費無幾！

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另網傳口罩供應緊張下，有人在口罩內貼上一片護墊，減少口罩內層接觸自己的飛沫，試圖延長口罩使用壽命，惟被質疑未感染先焗死，是否有用仍是未知數。

網上又流傳有創新者分享用含高濃度烈酒代替消毒火酒，插入噴嘴即可使用，惟被笑「消毒消到一半自己喝掉」、「嘴巴很想被『消毒』吧！」，亦有人指酒精含量難達到消毒火酒75%標準，防疫成效存疑。

雖然看圖得啖笑，惟不少理性網民也提醒，有關的另類防疫方法看了就算別「跟車太貼」，最安全的方法還是外出戴口罩而且要勤洗手。

（facebook專頁、微博）