【武漢肺炎】倉鼠也瘋狂！瘋傳舉手指訂口罩圖　另類抽水笑爆網民

武漢肺炎疫情擴散至香港，近日多間網店於facebook宣傳可代購口罩，網民訂購的留言成為最近熱爆日常用語。有網民更轉載多張以倉鼠為主角的圖片，本來可愛的舉手指動作卻爆笑地變成訂購口罩的手語：「兩盒thx」、「五盒thx」更甚變成「我全部都要」，在口罩難撲的日子裏苦中作樂。

有網民轉載多張以倉鼠為主角的圖片，上面被標上「兩盒thx」。（fb群組「巴打絲打Facebook_Club」圖片）

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武漢肺炎導致全球口罩供應緊張，香港市民為求自保四出排隊及上網撲罩，因為求罩心切，在大小網購平台留言，不時簡單打下「兩盒thx」之類的留言，心中盤算獲店主PM回覆就「得米」。久而久之，就算帖文和訂口罩無關，只要涉及武漢肺炎而題材相對輕鬆，就會有人打出「兩盒thx」當留言回覆，曾受無罩用所困的網民都會回心微笑，開個玩笑共渡時艱。

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後來有網民在倉鼠圖片KEY上「一盒THX」、「兩盒THX」等用語，此可愛又「抵死」的抽水引網民笑爆，更稱連倉鼠亦成為搶口罩的一份子，有網民更分享家中倉鼠獲得口罩的相片，笑言終於搶到，「好有用嘅圖」、「我又要2盒thx」、「好得意呀」。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）