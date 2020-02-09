武漢肺炎｜通宵排隊3晚仍未購得口罩　長者被迫重用女兒有漬口罩

武漢肺炎疫情令港人如臨大敵，男女老幼為了口罩非常頻撲，甚至為買一盒口罩不惜排通宵。沙田區議員陳運通早前於facebook專頁分享，指有看起來虛弱的長者通宵排隊買口罩，期間更表示因家中存貨所剩無幾，要暗地收起女兒的有漬口罩自用，情況令人心酸。

沙田區議員陳運通於fb分享，指有長者透露自己為慳口罩，只好重用女兒上班用過的二手口罩。（陳運通fb圖片）

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陳運通前日（7日）於facebook專頁發文，指得知當晚有街坊為買口罩通宵排隊，凌晨2時決定帶同防疫用品「落去探下佢哋」。他說在隊伍中見到3名比較虛弱的婆婆，其中一人帶着一個有污漬的CSI口罩，因CSI口罩由懲教署工業組生產，一般只向政府部門供應，他一問之下婆婆才稱口罩原屬於任職衞生署的女兒。婆婆說，女兒每日回辦公室獲分配一個口罩，晚上回家後她便會暗暗收起，留待翌日自用。

另一婆婆亦向陳表示，自己所戴着近半透明的口罩已是2003年買的存貨，而手上更「淨返唔夠10 個」，只能通宵排隊。亦有一名婆婆分享時忍不住落淚，指連續3晚排隊亦未能成功購買口罩，只好冒寒通宵等候。

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見到長者為了一盒口罩辛苦排隊，陳運通只能將手上的防疫用品送予婆婆，讓他們「即使今晚撲空，都不至於空手而還」，而他其後亦更新指，3名婆婆都成功買到口罩。

不少網民都留言表示，看到長者們為了口罩及日用品辛苦排隊感到非常心酸，批評政府未有幫助有需要的一群，「老人真係好慘，希望排隊唔好排到病」、「聽到真係心都痛埋」、「今天最可憐是那一批弱勢社群及長者」、「個政府搞到香港人咁折墮，我們只可以守望相助」。

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