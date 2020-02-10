【武漢肺炎】七旬母確診病重無法自理　孝順女哭求入隔離病房照顧

新型冠狀病毒肺炎在全球肆虐，「武漢肺炎」四字每人都避而遠之，但湖北省黃崗市有孝順女不顧自身安危，請求醫生讓她進入隔離病房，照顧已發病7天、無法自理的79歲母親，坦言「就算被感染也絕不後悔」，令一眾醫護為之動容。她最後自願簽承諾書，進到病房照顧母親。

湖北省一名孝順女為了照顧無法自理的79歲母，一度哭求醫生讓她進入隔離病房。（看看新聞）

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湖北黃崗大別山區域醫療中心上月28日啟用，作為隔離發燒患者的指定醫院。支援該醫院的呼吸內科主治醫生曾光日前分享一個感人故事，指院內接收一名確診肺炎的79歲婆婆，由於病情嚴重，其生活無法自理。

曾光說，病人的女兒曾哭着對他說：「醫生，我媽媽辛辛苦苦將我拉扯大，現在她生病，生活無法自理，我做子女的必須陪伴在她身邊，就算被感染也絕不後悔，一切後果我自願承擔，你們醫生人力這麽緊張，我也很想為你們分擔。」一番話令現場醫護無不動容，院方亦鑑於患者高齡、病情重和不能自理，加上醫護人手不足，終同意讓家屬在病房陪護。

病人的女兒最後簽了承諾書，院方亦為她準備防護服和手套，教導衞生知識如洗手方法。穿着防護衣的女兒獲准進入病房照顧媽媽，曾光也表示：「心裏為她祈禱，希望老太太能早日康復，希望她女兒的孝心能保護她自己百毒不侵！」

（看看新聞）

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