【武漢肺炎】武漢護士確診屬輕症患者　靠食藥家居隔離「自癒」　

新型冠狀病毒疫情持續蔓延，同時陸續有感染者康復出院，湖北省武漢市一名急診科護士日前在微博回顧家居隔離的日子，靠着藥物和自身免疫力痊癒，該篇「自癒」日記吸引超過25萬人讚好和10多萬次分享，有網民更表示「我把你的微博截圖給患病的同事和朋友了，一下子又充滿了希望」。

武漢大學人民醫院急診科護士賈娜在微博分享康復過程，吸引大批內地網民轉發。（人民網）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

24歲武漢大學人民醫院急診科護士賈娜在微博指，上月24日確診感染新型冠狀病毒，由於她負責觀察發燒病人，認為可能在接觸病人時被傳染。同日醫生診斷她屬輕症患者，建議她回家自我隔離和服藥，切斷傳播途徑。家居隔離期間，同事主動買來肉和菜放在賈娜家門口，她稱自己作息定時，又煲湯和多吃蔬菜以增強體內營養，跟從醫生囑咐服藥。

賈娜在家居隔離時對屋內進行全面消毒，用稀釋的消毒液拖地、抹枱，並用75%酒精噴被鋪和衣服；每天開窗通風至少兩次，天氣好時曬太陽，晚上沖熱水涼殺死身上攜帶的病毒。她形容，病發時出現身體酸痛無力、嘔吐感強烈、口乾舌燥和咳嗽；為了不讓家人擔心，她父母對感染一事毫不知情。

直至同月28日，賈娜步行到醫院覆診，電腦斷層（CT）掃描的結果顯示肺部炎症消失，而在本周二（2月4日），核酸檢測亦呈陰性，證明她已康復。

該則微博帖文引起內地網民熱議，大部分人留言祝福，但也出現質疑聲音，賈娜最後強調，每個人的體質各異，「我的經歷只能給大家作為參考和借鑑，複製是絕對不行的。我發的微博，並不是讓大家去模仿，而是鼓勵大家要有信心」。

（人民網）