【武漢肺炎】新加坡警戒級別升級現搶購潮　廁紙食物避孕套被搶空

武漢肺炎疫情持續，新加坡昨日（7日）公布3宗與之前個案無聯繫或沒有曾往中國紀錄的「確診個案」，累計33宗確診病例，當地將抗疫警戒水平從黃色升級到第二高的橙色，意味疾病是嚴重及容易人傳人。消息傳出後，當地民眾即蜂擁到超市及商店搶購紙巾及糧油食品，掀起一輪搶購潮，各大商店都大排長龍，連避孕套亦被搶購一空。

新加坡將抗疫警戒水平從黃色升級到第二高的橙色，消息傳出後掀起當地搶購潮。（讀者提供）

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新加坡將「疾病爆發應對系統」（Disease Outbreak Response System Condition，簡稱「DORSCON」）升至第二高的橙色，與2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS，俗稱「沙士」）爆發期間相同。衛生部門指已加強風險評估，建議企業取消或推遲不必要的活動，並應為廣泛的傳播社區做好準備，不過當地一航空展則會如期於下周舉辦。

因擔心疫情影響貨品供應，大批新加坡民眾昨日趕到超市及商店搶購日用品。傍晚放工時間超市逼滿購物人潮，糧油食品如白米、即食麵或罐頭的貨架極速被搶空，日用品如紙巾及清潔用品亦被掃清，連避孕套及衛生巾也幾乎賣光，付款隊伍長至「打蛇餅」，網購程式內大部分日用品亦顯示為缺貨。

當地超市的付款隊伍長至「打蛇餅」，民眾購入大量日用品。（讀者提供）

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於新加坡工作的港人林小姐稱，上星期當地戴口罩防疫的人不多，大部分人都響應政府建議，「有病才戴口罩」，避免引起恐慌。自當地政府昨日宣布橙色警戒後，街上已多了人戴口罩，惟仍屬少數；而搶購潮則與香港不遑多讓，至今早仍有大批民眾到超市掃貨。

搶購潮出現後，當地最大連鎖超市「職總平價合作社」（NTUC FairPrice）發聲明表示，日用必需品供應充足，被搶購一空的貨物正在補貨，呼籲民眾保持冷靜。而新加坡貿工部長陳振聲亦於facebook發文，指出提升抗疫警戒級別是「早已做好準備的情況，也是為了防止擴散而實行的措施」，強調日常必需品的供應不受影響，呼籲民眾毋須搶購，「不要囤積日用品，造成不必要的恐慌，這樣的行為只會對目前的情況雪上加霜」。

新加坡早前出動武裝部隊軍人連夜趕工包裝口罩：

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早前新加坡的口罩需求大增，民眾面臨口罩荒，當地政府隨即宣布，免費向全國過百萬家庭，每戶派發4個外科口罩，更出動武裝部隊1500名軍人，連夜趕工包裝520萬個口罩，措施獲得當地網民讚賞。

（綜合）