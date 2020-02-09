男子帶黃鱔田雞到水塘放生　落水即反肚疑似已死　山友怒斥如播毒

部分有宗教信仰的人堅信放生是慈悲為懷、愛惜生命的表現，但現實卻可能是相反。有行山人士早前於錦田河背清潭水塘，目擊一男子帶同數個裝有不同種類海產如黃鱔、田雞及水魚等倒進水中放生，不過部分一進水便已「反肚」，疑早已死亡，令人擔心男子的行為猶如「播毒」，嚴重影響生態。Fb專頁「山野‧新聞庫」亦分享帖文，批評男子胡亂放生是「變相殺生」，屬好心做壞事。

有行山人士早前於河背水塘目擊一男子帶同數個裝有不同種類海產放生，批評其行為是變相殺生。（fb群組「新手假日行山群組」圖片）

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有山友早前到錦田河背清潭水塘遠足，期間目擊一名穿格仔上衣、頸上疑戴有佛牌的男子駕駛私家車，與友人帶同數個發泡膠箱到水塘邊放生。從山友上載的相片可見，男子與友人帶來的發泡膠箱內放有不同種類的海鮮，包括黃鱔、田雞及水魚等，部分非常生猛，一打開箱便不斷在膠袋內掙扎。

相片及網傳影片均見到，男子與友人將整袋海鮮倒進水塘，期間更疑不慎「連袋放生」，將膠袋亦拋進水中，而部分被放生水產更疑是一落水就「反肚」，令人擔心會影響生態。目擊情況的行山友忍不過眼當面怒斥男子，惟對方及友人未有理會，而在場人士亦指，事發時有一輛漁護處車輛駛經現場，職員曾致電通知上司，不過卻沒有即時行動。

部分被放生水產疑是一落水就「反肚」，令人擔心會影響生態。（fb群組「新手假日行山群組」圖片）

fb專頁「山野‧新聞庫」負責人昨日（8日）分享帖文，直指相中男子行為完全危害郊野環境，猶如「玩爛個場攬炒」。負責人指出，放生物種或未能適應水質，會「死得更快」，同時會為放生的環境帶來污染，傳播細菌。即使物種能於放生的環境生存，亦有可能影響生態系統，「某些人覺得買走牠們回歸大自然就可以救出生天，但實際運作是帶回原居住地才可，亦要看物種，不是任何生物也能救活」。

專頁負責人批評，胡亂放生不但違反法例，「事實是變相殺生，是好心做壞事的行為」，直言行善也要動腦，否則只會適得其反，「最緊要唔好玩爛個場，市區已經好危險，別再破壞郊外環境好嗎」。根據《水務設施條例》，市民在水塘放生即屬違法，一經定罪，可處罰款最高5萬港元及監禁2年。

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不少網民看過帖文均留言批評涉事男子放生變殺生，「真係破壞生態、污染、殺生都齊」、「呢啲物種放生根本就生存唔到，無知真係可怕」、「本身去街市買完放生就係反智行為，自欺欺人」。亦有網民質疑當局未有嚴厲執法，才令相關情況一再出現，「呢啲要報警拘捕控告先得」、「嗰個位置係水塘禁區，個肥佬揸車入去已經可票控啦」、「漁農處做咩㗎, 有法不執」。