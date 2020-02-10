武漢肺炎│台醫生教3招避免撳電梯　意外引出網民防疫新招

每當有流行傳染病發生時，醫生都建議市民要戴口罩、勤洗手，做好保護措施，接觸任何物體後最好也清潔手部，但如果搭乘電梯要按按鍵該怎麼辦？有人會用指節或手肘，也有人會拿鑰匙，台灣醫生陳志金就在社交平台上透露幾個小方法，當中還介紹可用某種物品按電梯是最安全的，讓網友受益良多。

陳志金醫生不僅教人防疫智識，更教網民台灣疫情記招常用手語。（Facebook@Icu醫生陳志金）

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陳志金表示有人問他聽說大陸部份電梯會提供牙籤給乘客按按鍵，用完再丟棄，這樣可行嗎？陳志金解釋如果感染者打個噴嚏，或者在挑選牙籤摸了好幾根，牙籤上面就會沾染飛沫，使用者如果事後沒洗手，就會帶走病毒。

陳志金說有些人知道用「指腹」去按電梯是不安全的，因此會改用「指節」、「指甲」甚至「手肘」去按，還有人會拿鑰匙，但不論用哪種方法，事後都能立刻洗手清潔的話就沒問題。如果還會擔心怎麼辦？陳志金提供了3種方法供市民參考。

順便培養良好衛生習慣！台醫生教3招避免撳電梯（點圖放大▼▼▼）

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陳志金表示這3個方法不是鼓勵，只是給那些擔心害怕卻使用無效方法的人一個好一點的想法，他也呼籲市民不要只是擔心，而是要用對方法。貼文引來網友熱烈討論！

行15層樓梯都唔願撳電梯？網民留言共鳴位多到爆！（點圖放大▼▼▼）

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台醫生教路竟引網民提供防疫新招，但首先你要搶到紙巾（點圖放大▼▼▼）

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