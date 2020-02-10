武漢肺炎 |叙福樓員工一人一盒日本口罩　老闆黃傑龍：香港人頂住

武漢肺炎下「一罩難求」，打工仔的家中存貨更是用少見少。叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍昨日在社交媒體發文，稱已向員工另外派發4萬個日本口罩，送予他們家人或放假期間用；黃更指已和幫手撲口罩的朋友協議，其公司每買一萬個口罩，同時會多買1000個口罩交托朋友送贈有需要的人，更在帖文標籤「香港人頂住」，網民大讚他是「真正好老闆」。

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍昨宣布，公司收到4萬個日本口罩，並已派予員工。（黃傑龍fb）

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黃傑龍在facebook發文，表示公司人事部和採購部最近馬不停蹄找口罩，剛好最近有4萬個日本口罩送到，即在昨天向大部分員工派發，每人均得一盒。他未有透露貨源，但稱供貨的友人同樣希望送贈口罩予香港基層，才會願意賣給他，更表示雙方已決定，公司每買一萬個口罩，便會多買1000個再送給有需要的人。

黃傑龍指，員工每天上班時依然有口罩提供，而公司昨日送贈的口罩是供休假或家人使用。他帖中感嘆，「現時咁嘅環境，其實大家包括你同我心情都唔會好，心裏面一定有啲抑鬱，其實我哋需要嘅係一份關心，可能呢樣亦都係香港人最欠缺嘅嘢」。

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消息一出，即有不少網民留言稱讚是「良心老闆」，「企業楷模，做生意就係要咁先得長遠」、「希望你的行為，有更多老闆效法」，也有人指出照片中員工接過口罩時，「好似收到聖誕禮物咁開心」，黃傑龍回覆稱：「頭先我畀盒口罩個同事嘅時候，真係有個同事話開心過收利市。」

（fb專頁「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」）

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