武漢肺炎 |鄧梓峰分享爆笑圖　空少畫圖問乘客chicken or fish?

新型冠狀病毒可經飛沫傳播，人人戴口罩自保，疫情重創航空業，狹窄的機艙內空氣不夠流通，病毒防不勝防，但「你有張良計我有過牆梯」，「巴斯光年」鄧梓峰在facebook貼出一張圖片，可見空少在經濟艙派餐時，以手中極簡約圖畫詢問乘客想要雞肉或是魚肉餐。鄧梓峰不禁搞笑問道：「頭等係咪要攞住張魚蝦蟹紙」。

鄧梓峰搞笑地分享一張空少派餐圖，圖中空少手持極簡約圖畫，似在詢問乘客想吃什麼主餐，引來網民爆笑熱議。（鄧梓峰fb截圖）

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從鄧梓峰在fb分享的圖片可見，第一款餐是雞肉，第二款則是魚，但旁邊還畫了一條辣椒，相信空少是指食物帶有辣味，不喜歡吃辣的人需要小心，或切勿選擇。

巴斯光年的搞笑帖文一出，迅速吸引網民轉載及加入討論，紛紛大讚此方法保護性十足，「嘢都費事講，廢事噴口水。」、「保護自己保護乘客」、「國際語言，明哂」、「我想睇佢做動作，然後由乘客估有乜嘢餐」；另有網民笑指巴斯光年很有幽默感，笑指即使圖片是改圖，也可苦中作樂輕鬆一下。

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