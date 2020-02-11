【武漢肺炎】木村拓哉戴口罩自拍打氣　粉絲睇相竟大叫「不合格」

被稱為日本「國民偶像」的木村拓哉除了深受當地人歡迎，於亞洲、甚至世界各地都儲下大批粉絲。非常識做的木村不時透過社交平台「派福利」，早前他於微博上載戴口罩的自拍，為各地粉絲打氣，鼓勵大家共渡抗疫難關，不過網民一看到相片卻一反常態，紛紛直指「不合格」。

木村拓哉於微博上載戴口罩的自拍，為各地粉絲打氣，鼓勵大家共渡抗疫難關。（木村拓哉微博圖片）

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木村拓哉昨日（10日）於微博上載了自拍照與粉絲互動，相中可見穿軍綠色恤衫的他戴着口罩，雖然大半張臉被遮住，但露出一對「電眼」看起來亦非常精神。他於帖文寫道：「大家現在真的都非常辛苦，我們相互共渡難關吧！」似乎是要為身處亞洲地區、正面對新型冠狀病毒肺炎疫情的粉絲打氣。

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然而粉絲們看到相片的反應竟不像平日那般紛紛稱讚，反而是留言指「不合格」，原來木村於相中戴上的只是一個普通可清洗後重用的棉布口罩，只能過濾花粉及塵埃，無法隔絕病毒及細菌，因此粉絲們才出於擔心提醒偶像，「這個口罩不能防病毒啊，只能防一下花粉」、「日本也有不少病例了，也要注意保護自己呀」、「請務必換N95的，拜託您保重身體」。

（微博）