武漢肺炎│菲男製情人節抗疫花束　口罩搓手液齊晒　女友實鍾意！

情人節送花是不少男友的例行公事，新型冠狀病毒下，不如來個限定應急版試試，另一半隨時更加冧。菲律賓有網紅設計一款抗疫限定花束，除了兩款市面難求的口罩外，還有些消毒用品，應節之餘又珍貴實用，相信必定是今個情人節最佳禮物。

菲律賓網紅Rigel Thomas Morre靈機一觸設計出這款將抗疫用品結集而成的花束。（Rigel Thomas FB圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎肆虐亞洲多國，菲律賓更是繼中國後首現死亡個案的國家，令國民人心惶惶。本身是影片製作人的Rigel Thomas Morre，因看到疫情嚴重，在菲律賓出現首宗確診後，即時靈機一觸設計出這款將抗疫用品結集而成的花束。

同場加映：【情人節在家如何過】。（01製圖）

+ 16 + 15 + 14

從Morre上載的圖片可見，抗疫花束包括兩個市面難求的外科口罩和類似N95的口罩，另有3支酒精搓手液、3支酒精及3塊殺菌肥皂。花束配上橙色、黃色太陽花及數支紅玫瑰置頂，賣相討好。整束抗疫花束成本約600菲律賓披索（約92港元）。

他表示，希望這抗疫花束面世，能稍微緩和大眾面對疫症時恐懼的心情，又指本來只是娛樂一下大家，但「如果這造成一個新趨勢，那為何不做呢？我們今天確實需要酒精，肥皂和口罩」。Morre最後還在帖文中選出5位留言者，送出他自製的花束。