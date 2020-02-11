武漢肺炎｜山西婦潛伏期逾月嚇親網民　官方出面講解原來係咁樣！

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，雖然中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山曾表示病毒最長潛伏期達24日，但山西省晉中市一名65歲女子，本月5日被確診患上武漢肺炎，她承認自己到過武漢，不過已經是42天前的事。疑似超長潛伏期一度引起恐慌，不過之後有關部門澄清女子的真正感染源頭應該是其於1月25日確診的媳婦，因此潛伏42天之說並不成立。

王女及後在今年1月1日乘私家車回蘇家堡村的家，至本月3日到醫院看診，2天後（5日）被確診武漢肺炎。以去年12月25日起由武漢回山西至確診當天計算，竟多達42天。（資料圖片，非當時人）

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山西省晉中市衛健委日前通報一宗特殊個案，該名住在山西平遙縣杜家莊鄉蘇家堡村的65歲王姓女子，去年12月到武漢旅遊後於25日乘坐航班KY3004返回太原，翌日天乘車到平遙。王女及後在今年1月1日乘私家車回蘇家堡村的家，至本月3日到醫院看診，2天後（5日）被確診武漢肺炎。以去年12月25日起由武漢回山西至確診當天計算，竟多達42天。

山西平遙縣政府有關負責人今日（11日）表示，王女的兒媳婦於1月25日確診，兩人是密切接觸者，故相信王子是「二代病例」，在家中被傳染。（資料圖片）

事件引來網民恐慌，不過亦有人認為潛伏期應該不會這麼久，質令她可能是回來之後才被傳染。山西平遙縣政府有關負責人今日（11日）表示，王女的兒媳婦於1月25日確診，兩人是密切接觸者，故相信王子是「二代病例」，在家中被傳染。網民得知真相之後，亦都覺得比較安心。

鍾南山於周日（9日）發表由他領銜研究的「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」研究，當中提到新型冠狀病毒的潛伏期中位數為3天，最長則為24天。

（綜合）

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