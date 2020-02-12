【武漢肺炎】新加坡青年拍片試飲超市飲品再放回　揚言播毒捱批

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）在多國肆虐，新加坡早前因應疫情提高警戒級別，引發搶購潮，當地最大型連鎖超市其後設限購令防止民眾囤貨。兩名新加坡青年似乎沒有受搶購潮影響心情，更以疫情開玩笑，於超市拍片「試飲」飲品後再放回架上，再上傳到網上並加上「如何傳播武漢病毒」的字句，引起網民狠批。兩名青年最終公開道歉，涉事超市亦表示將會與政府部門跟進事件。

兩名新加坡青年於超市拍片「試飲」飲品後再放回架上，並加上「如何傳播武漢病毒」的字句，引起網民狠批。（ig影片截圖）

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相關短片日前於新加坡瘋傳，兩名青年到位於武吉巴督西的內政團隊戰備人員協會（HomeTeamNS）俱樂部的平價超市拍片，他們走近飲品架，拍片者問：「你怎麽知道好不好喝？」另一名身穿灰色上衣、頭戴鴨舌帽的青年則回應稱：「試試啦。」

片中可見，戴鴨舌帽的青年隨即拿起雪櫃內一樽飲品打開試飲，向鏡頭表示「有點酸」，而拍片青年則即時叫他「放回去」，待對方將飲品放回時，拍片青年更將鏡頭轉向附近一名超市職員，似是想知道職員有否發現。

戴鴨舌帽的青年其後又打開一樽紅色果汁，同樣是試飲一口後便放回雪櫃。片段未有交待兩人拍片後有否購買相關飲品，而青年將影片上載至instagram時，更加上「如何傳播武漢病毒」（How to spread Wuhan）的字句，旋即被網民瘋傳。

戴鴨舌帽青年將飲品放回時，拍片青年更將鏡頭轉向附近一名超市職員。（ig影片截圖）

大批網民狠批兩名青年不負責任，直斥他們的行為毫無衛生意識及不道德，尤其是正值防疫關鍵時期。兩名青年事後於網上公開道歉，承認片中行為「幼稚和不成熟」，希望公眾給予機會讓他們改過，又承諾不會再拍攝同類短片，「希望大家能給我們第二次機會，我們還年輕，而且還在讀書，再次誠摯的道歉」。

涉事超市職總平價合作社總裁謝健平事後於社交平台發文評論事件，直指「有時候人們要吃了苦頭，才會汲取教訓，不管是不是惡作劇，不論他們是否還年輕，這些都不是藉口」。他說青年的舉動為社會造成不必要的憂慮，期望公眾可從事件中學習，「希望這是最後一次出現這樣的行為」。

至於超市亦在官方專頁發聲明，表示留意到兩名青年拍片後已公開道歉，又澄清兩人有將喝過的飲品取走及付款，「儘管如此，我們嚴正對待此事，該視頻已經敲響不必要的社會警鐘，加劇新冠疫情不安的現況」。聲明亦期望公眾不要再轉發短片，並稱超市會與相關部門合作採取行動。

（聯合早報）

新加坡超市搶購的情況：

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