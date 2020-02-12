武漢肺炎│台灣掀食物搶購潮　三種食材有錢都未必買得到？

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）引爆口罩荒，隨著疫情快速擴散更產生衛生紙之亂，因先前傳出衛生紙原料紙漿將被轉去製作口罩，衛生紙即將短缺漲價，一時造成市民大量搶購。不過日前台灣有網友逛「全聯」超級市場時，又發現了繼口罩、酒精、衛生紙後，又有兩項用品被民眾搜刮，畫面公開後，立刻引發熱議。

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一名女網友日前在Facebook社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，表示自己因應元宵節打算買個花生湯或紅豆湯回家，結果一到全聯立刻見證了台灣民眾掃貨的能力，架上的衛生紙果真被掃空，讓她笑稱：「嗯，果然我們家這邊的住戶都很跟上潮流！」

除了衛生紙之外，女網友也發現就連「雞蛋」、「肉品」也幾乎被掃光，架上都只剩下少少幾盒，一眼望去空蕩蕩，讓她不禁嘆氣：「我們這邊的恐慌症可能比較嚴重哦。」

唔止爆買雞蛋、肉類？網民發現仲有一種食材被瘋狂搶購（點圖看留言▼▼▼）

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