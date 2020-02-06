武漢肺炎│數據分析10大瘟疫電影：世紀戰疫、屍殺列車、28日後…

近日中國武漢爆發的新型冠狀病毒疫情越發嚴重，新型病毒尚未被全盤了解，讓許多人感到恐慌害怕，甚至讓人有一種電影情節真實發生的錯覺，其實有不少病毒擴散類型電影早已帶來警惕，尤其是「許多未知病毒來自於動物」，如今回想起來再比對這次新型冠狀病毒的起源，有種令人戰慄的巧合啊！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出近年來讓人和現況相比，有著滿滿既視感的恐怖病毒電影有哪些。

網民認為何超儀有份演出的《世紀戰疫》「神預言武漢肺炎」。（《世紀戰疫》劇照）

世紀戰疫僅排第6？即睇數據分析10大瘟疫電影▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月02日至2020年02月01日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『病毒電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】