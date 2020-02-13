【武漢肺炎】藥房職員見戴得太鬆私人送口罩　顧客感動：唔捨得換

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，口罩是日常必不可少的東西，但市面上仍是一罩難求。一名網民近日遇到一位十分好心的藥房職員，看到她的口罩有點鬆，私人送了一個口罩給她，但樓主「唔捨得換」，希望見到有需要的人，會將口罩轉送給他。

【抗疫好人好事】網民近日遇到一位十分好心的藥房職員，看到她的口罩有點鬆，私人送了一個口罩給她。（將軍澳主場fb圖片）

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該名網民在faceook群組「將軍澳主場」發文，表示今日（13日）去藥房買藥時，「職員見我口罩包唔實好鬆，隨即攞左一個私人送嘅口罩比（畀）我」，令樓主非常感謝。

樓主指，藥房外貼了紙表示「今日唔會有貨，唔好盲目排」，但職員仍叫她換掉現在戴的那個口罩，樓主答應回到公司會換，但最後還是「唔捨得用住」，因「可能有人完全買唔到口罩，而我都只係鬆少少同埋用嚟搭咗一程車」。

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樓主在帖子中向藥房職員道歉，「對唔住，如果見到有需要嘅人，我會將呢個口罩轉送比（畀）佢，又或者留到最後先用」，樓主最後還祝福職員「好人一世平安」。

帖子獲逾2000名網民讚好，大讚「良心藥房」，「疫情無咁緊張，一定專登去幫襯」、「好人好藥店一生平安！」、「獨立包裝真的很矜貴」，亦有人提醒如果口罩太鬆可以打個結。