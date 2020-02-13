武漢肺炎│翁靜晶購3000口罩贈團體　指葡萄牙有貨　質疑政府無能

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，政府稱已逾400萬個口罩送抵本港，但市面仍然一罩難求。繼杜汶澤、王迪詩及眾多名人報喜成功為香港人購入大量口罩後，前藝人、執業律師翁靜晶亦在facebook發文，指成功訂購3000個口罩，將送予不同團體派發，她又上載一張葡萄牙的現貨單，直指現時貨源不缺只是價錢增加，直斥「不明白香港政府的實力，何以口罩變成了奇貨可居」。

翁靜晶在facebook發文，指成功從葡萄牙訂購3000個口罩，將送予不同團體派發。（翁靜晶fb）

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翁靜晶今日（13日）在facebook發文，指透過小學同學的物流公司，成功收到過萬個口罩，她自己分到3000個，其中1000個會送予大埔仁醫林醫生分發，1000個給予陳百強影迷會分發，500個予香港退伍軍人聯會分發給老兵，餘下500個則會給傳媒朋友及公司員工。

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她在帖文還附上葡萄牙生產商的現價單，稱「據知貨源是不缺的，只是價錢比我訂的時候貴了」，因而批評政府搜購口罩的能力，「不明白以香港政府的實力，何以口罩變成了奇貨可居，十分遺憾」。

王迪詩日前亦在fb公布，託讀者購入3000個口罩，以原價5元一個發售，她補貼郵費；另外杜汶澤亦稱，早前購入三萬個口罩，前日開始分發，其中一萬個送到長康邨，另外兩萬個則會分別給護士協會、醫護人員家屬，以及長期病患者。