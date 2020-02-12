武漢肺炎│傳超市搶消毒液行兇　17歲少女刺老翁頸　警：精神異常

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不論香港或內地對消毒用品的需求都非常殷切，網上流傳片段，可見一群人在揚州一間超市中爭執，有老人被刺傷，頸部流血倒地。網上指他們是因為搶一瓶「84消毒液」而引發爭執，不過警方指是謠言，涉事者本來有精神異常。

一名老人按住頸部倒地，表現十分痛苦。（網上圖片）

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網上流傳片段，表示「18歲女孩和12歲女孩為爭一瓶消毒液，18歲女孩在買蔬菜那邊看到一把刀拿了捅了12歲女孩，一個老奶奶也被捅了」，片中可見，超市地上留有大片血跡，有人大聲嚎叫，一名老人按住頸部倒地，表現十分痛苦。

超市地上留有大片血跡，有人大聲嚎叫。（網上圖片）

據了解，事件發生在11日下午，江蘇省揚州市寶應縣一名17歲姓王的女子在超市持刀刺傷兩人，警方接報到場，傷者被送往醫院救治，無生命危險。

針對網上流傳因搶一瓶84消毒液而引發慘劇的說法，警方表示是謠言，據王女家人表示，近一年來王女精神異常，經常妄想被人加害，案件正在進一步調查之中。

早前香港超市出現搶購潮：

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