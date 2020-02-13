【武漢肺炎】港九華仁書院師生募捐　籌集逾3600個口罩轉贈基層

新型冠狀病毒引致的肺炎疫情持續，口罩作為消耗品愈用愈少，近日社會各界包括名人、團體都相繼出手籌集口罩派予有需要人士。雖正值停課，教育界仍不遺餘力出分力，香港華仁書院及九龍華仁書院上月31日起，分階段從舊生、家長等途徑收集至少3600個口罩，捐給基層人士。

香港華仁書院及九龍華仁書院最近發起募捐口罩計劃，至今已收集3600個口罩，用作捐給基層人士。（周守仁fb）

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市面口罩一盒動輒過百元，價格合理的則被搶購一空，不少小市民都面臨買不到口罩之苦。香港華仁書院及九龍華仁書院近日發起募捐口罩計畫，兩校接待處全日24小時收集獨立包裝的口罩。計畫首兩階段已結束，現正開展第三階段，至本月17日（下周一）完結。

港華老師戴勵生接受《香港01》查詢時表示，計畫首兩階段已收到1600個口罩，而第三階段甫開始便有舊生捐出40盒、共2000個口罩。他感謝各界支持，形容有聖堂、校外人士等得知是次計畫後也踴躍參與。

戴勵生表示，籌集口罩贈基層的計劃緣源於適逢兩間華仁書院100年和95周年校慶，有老師提出希望與社會共渡時艱，為抗疫出一分力，終由兩校校監周守仁提出募捐口罩計畫，希望「在大家都有不足和有限的情況下，仍願意為身邊有需要的基層出力」。

戴勵生指，首兩階層的口罩大多送往深水埗仁愛之家和牛頭角明愛中心，轉贈到劏房戶、少數族裔等基層手上，有老師更曾到深水埗向露宿者派發口罩；另外校方亦通知有經濟困難學生，當有需要時可到校領取。他稱學校會視乎社會需要，決定會否延長計劃，「繼續有（需要）就繼續做」。

（綜合）

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